«После встречи Путина с Байденом возникло противодействие», – Меркель рассказала новые подробности о начале войны на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель решила подкорректировать свое прежнее заявление, в котором она фактически возложила вину за украинскую войну на Польшу и бывшие республики советской Прибалтики.

Напомним, что в прошлом месяце, как сообщал «ПолитНавигатор», резонанс вызвало интервью Меркель венгерском каналу Partizаn, которое увидело свет под заголовком «Взрывное интервью: Меркель обвиняет Польшу в войне Путина».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В июне 2021 года я почувствовала, что Путин больше не воспринимает Минские соглашения всерьез, и именно поэтому я хотела создать новый формат. Некоторые это не поддержали. В первую очередь, страны Балтии, но и Польша была против», — говорила тогда Меркель.

После этого на нее обрушился шквал обвинений, особенно со стороны поляков, припомнивших экс-канцлеру продвижение строительства газопроводов «Северный поток». В новом выступлении на немецком ТВ Меркель возложила ответственность на весь Евросоюз.

Она стала опровергать, что обвиняла поляков и прибалтов.

«Это следует называть фейковыми новостями, то есть тем, что об этом вообще не было сказано… Это было просто обсуждение хронологических событий, которые уже представлены в моей книге «Свобода». Целый год никто не возражал против этого… А потом поднялся большой шум, потому что почти никто больше не читает оригинал», — цитирует Меркель Politico.

Теперь она политкорректно делает акцент на всем Евросоюзе.

«Мы все — я, все остальные — не смогли предотвратить эту войну, в том числе в ходе переговоров с американцами», – считает бывший глава правительства ФРГ.

Она напомнила, что за несколько дней до того, как выдвинула в Европейском совете свое предложение о новом формате переговоров с Россией, Джо Байден встретился с Владимиром Путиным.

«И я просто не считаю правильным, что мы, европейцы, не стремимся к диалогу с Путиным, а полностью оставляем это на усмотрение американской администрации. Вот почему я выступала за это новое предложение, но возникло противодействие», – заявила Меркель.

При этом она снова оговорилась, что в ее прежних словах не подразумевалось «возложения вины» на кого-либо, правда, благоразумно решив в этот раз не упоминать, от кого же исходило противодействие ее инициативе.