Почему Польша понизила градус антироссийской истерии

Игорь Шкапа.  
01.08.2026 18:20
  (Мск) , Киев
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Политика, Польша, Россия, Украина


Польша пришла к выводу, что украинская война несет больше издержек, чем выгод, как в первые годы.

Об этом в беседе журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Польша пришла к выводу, что украинская война несет больше издержек, чем выгод, как в...

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Эксперт называет контрольными точками в украинской войне удары по Дунайским портам и польским переходам.

«И тут как раз очень мы видим, насколько аккуратная стала риторика польского  начальства. Раньше, помните, дрон какой-то залетел, какую там разгоняли истерию.  А тут уже, говорят, ракета залетела – и всё очень аккуратно и без всяких лишних заявлений, потому что поляки о чём-то начали догадываться», – сказал Уралов.

По его словам, полякам не нравится, что США перекладывают финансовое бремя украинской войны на Европу, тогда как Варшава включалась в конфликт с целью заработать.

«Они открыто об этом говорили. Причём заработать дважды. Заработать как посредники с Запада на поставках и на финансировании. И с Востока, чтобы Украина перенесла в том числе и  расчётные центры. Многие вещи перенесли. Торговля потом пошла через территорию Польши», – подчеркнул эксперт.

Он согласился с ведущим, что именно «недополученная прибыль запускает процесс  стычек в Польше украинцев с поляками».

«Польские  элиты увидели, что бизнес становится уже не такой выгодный, приходится платить по счетам многим.  Причём по счетам внутриполитическим», – подытожил Уралов.

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