Прежде чем обкладывать налогами за бездетность, уберите хотя бы утильсбор для многодетных – Живов
Логичнее и куда эффективнее было бы сначала улучшить жизнь многодетным семьям, а потом уже дискутировать о налоге на бездетность.
Об этом в эфире радио «КП» заявил военный публицист, бывший доброволец подразделения «Эспаньола» Алексей Живов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если вы хотите брать налог на бездетность, начните многодетным родителям больше помогать. Например, сейчас хотят ввести безумный утильсбор. Отложили? На месяц. Видимо, какой-то дилер забыл завезти большую партию, ждут, когда завезёт. Послушайте, если вы вводите конский налог на утильсбор, хотя бы уберите его для многодетных родителей. Хоть так помогите многодетным.
Двое детей – скидка с утильсбора, трое – не платишь. Ветеран СВО, ногу потерял на войне – тоже пусть не платит. Сделайте вы скидки для людей, которых вы хотите продвигать.
Президент сказал: две задачи в стране – победа в СВО и демография. Надо демографии помогать хотя бы скидками. Сейчас пытаются раздавать какие-то копеечки на это-на то, все эти копеечки надо администрировать – огромный аппарат сидит, получает зарплату. Зачем? Если можно просто», – предложил Живов.
«Вот, стал многодетным отцом, у тебя карта Сбера или другого банка, раз – бензин со скидкой, потому что по карте Госуслуги, всё привязано. Ты не платишь акциз, у тебя не 80 рублей 95-й, как в Крыму уже продают, а 40. Ты не покупаешь машину за 5 млн из-за утильсбора, а она по себестоимости за 2,5 достаётся.
И вот так – сначала сделаем жизнь многодетных людей лучше, легче в финансовом плане, а потом уже давайте вводить налоги на бездетность», – призвал публицист.
