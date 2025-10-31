Рагулей в Галичине стремительно замещают русскоязычные с Юго-Востока
Украинская молодёжь массово бежит в западные страны, но скоро их могут депортировать обратно, где место уже занято русскоязычными.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Британский «The Telegraph» пишет, что 100 тысяч молодых украинских мужчин выехали из Украины в течение двух месяцев после смягчения ограничений на пересечение границы для парней в возрасте 18-22 лет.
Отток украинских молодых мужчин подтверждаю, наблюдая по многим своим социальным группам и окружениям, как уезжает наша молодежь.
В то же время, Украина и Евросоюз уже обсуждают план завершения программы защиты украинских беженцев. То есть программу защиты для украинцев в Европе будут сворачивать», – сказал Бортник.
В то же время он пожаловался, что Украину заполнила русскоязычная молодёжь с востока, а уроженцы Галиции и центральных регионов бежали на Запад.
«Замминистра образования Анастасия Коновалова заявила, что менее половины молодежи на Украине говорит на украинском языке. В первый год войны на украинском постоянно говорили 46% детей, в 2023 – 55%, а в 2024 – 49%.
Треть опрошенных объяснила это привычкой, 20% тем, что в семьях обещаются на русском. Также очень много детей с центральных и западных регионов, они уехали, находятся за рубежом. И в какой-то мере их место на Украине заместили дети, которые приехали с южных, восточных регионов», – подытожил политолог.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Октябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: