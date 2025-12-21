Возможное мирное соглашение по украинскому конфликту может лишить Россию военной победы.

Об этом военный эксперт Владислав Шурыгин заявил в интервью книжному центру «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, я не уверен, что мы победим. Я не уверен, что победа будет за нами, потому что я вижу: делается все, чтобы войну остановить. Прежде всего, Западом. Задача сделать «Минск-3», только по-другому будет называться.

Понимая, что разгромить Россию не удалось, видя, что вот-вот подломятся копыта у бандеровской лошади, они пытаются ее спасти. Они сулят, они обещают, пытаются придумать какие-то формулы, при которых эту войну можно закончить, максимально ограничив Россию и максимально поставив подпорки Украине. Только для того, чтобы через 2-4 года это продолжить», – сказал Шурыгин.