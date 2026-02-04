Экс-спикер Рады: «Хороший русский? Получше ему гроб»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Хороших русских не бывает, потому что они практически все поддерживают свою власть.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, представитель запрещенной в РФ партии «Свобода» нацист Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая спросила, верит ли ее собеседник в хороших русских.

То ответил анекдотом о старом гуцуле-бандеровце, который говорил внуку, что «для плохих русских нужно делать плохие гробы, а для хороших – хорошие».

«Они платят налоги, они ничего не делают. Они должны выходить и показывать свою позицию. Если вы не согласны с этой позицией, пожалуйста, становитесь в ряды и сражайтесь. Есть их батальон [неовласовцев в составе ВСУ]. Становитесь в ряды этого батальона и воюйте за свое. Иначе невозможно с этой нелюдью», – высказался нацист.

Он уверен, что российский народ на такое не пойдет, поскольку поддерживает Владимира Путина.