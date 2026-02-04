Экс-спикер Рады: «Хороший русский? Получше ему гроб»
Хороших русских не бывает, потому что они практически все поддерживают свою власть.
Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, представитель запрещенной в РФ партии «Свобода» нацист Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая спросила, верит ли ее собеседник в хороших русских.
То ответил анекдотом о старом гуцуле-бандеровце, который говорил внуку, что «для плохих русских нужно делать плохие гробы, а для хороших – хорошие».
«Они платят налоги, они ничего не делают. Они должны выходить и показывать свою позицию. Если вы не согласны с этой позицией, пожалуйста, становитесь в ряды и сражайтесь. Есть их батальон [неовласовцев в составе ВСУ]. Становитесь в ряды этого батальона и воюйте за свое. Иначе невозможно с этой нелюдью», – высказался нацист.
Он уверен, что российский народ на такое не пойдет, поскольку поддерживает Владимира Путина.
«Они точно такие же, как он. Он воспроизводит их мировоззрение. Не бывает так, что низы, не поддерживая своего императора, просто так гибнут за какие-то там бумажки или деньги. Они убеждены, что все идет правильно, так должно быть, они – великая империя, они себя защищают. Они поддерживают действия власти», – резюмировал Кошулинский.
