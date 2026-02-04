Экс-спикер Рады: «Хороший русский? Получше ему гроб»

Игорь Шкапа.  
04.02.2026 18:18
  (Мск) , Киев
Просмотров: 761
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Хороших русских не бывает, потому что они практически все поддерживают свою власть.

Об этом в эфире львовского телеканала НТА заявил бывший вице-спикер Верховной рады, представитель запрещенной в РФ партии «Свобода» нацист Руслан Кошулинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хороших русских не бывает, потому что они практически все поддерживают свою власть. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущая спросила, верит ли ее собеседник в хороших русских.

То ответил анекдотом о старом гуцуле-бандеровце, который говорил внуку, что «для плохих русских нужно делать плохие гробы, а для хороших – хорошие».

«Они платят налоги, они ничего не делают. Они должны выходить и показывать свою позицию. Если вы не согласны с этой позицией, пожалуйста, становитесь в ряды и сражайтесь. Есть их батальон [неовласовцев в составе ВСУ]. Становитесь в ряды этого батальона и воюйте за свое. Иначе невозможно с этой нелюдью», – высказался нацист.

Он уверен, что российский народ на такое не пойдет, поскольку поддерживает Владимира Путина.

«Они точно такие же, как он. Он воспроизводит их мировоззрение. Не бывает так, что низы, не поддерживая своего императора, просто так гибнут за какие-то там бумажки или деньги. Они убеждены, что все идет правильно, так должно быть, они – великая империя, они себя защищают. Они поддерживают действия власти», – резюмировал Кошулинский.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    232425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить