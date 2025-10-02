Россия больше не бьет «растопыренными пальцами», подход к ударам серьезно улучшился

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия изменила подходы к нанесению ударов по объектам на Украине – если раньше она била «растопыренными пальцами», то сейчас атака происходит массово и точечно, чтобы полностью уничтожить цель.

Об этом в эфире радио «КП» заявил основатель канала «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

