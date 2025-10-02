Россия больше не бьет «растопыренными пальцами», подход к ударам серьезно улучшился

Россия изменила подходы к нанесению ударов по объектам на Украине – если раньше она била «растопыренными пальцами», то сейчас атака происходит массово и точечно, чтобы полностью уничтожить цель.

Об этом в эфире радио «КП» заявил основатель канала «Рыбарь» экс-сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Подходы к огневому поражению кратно изменились. Мы били растопыренными пальцами, сейчас дали определенный карт-бланш на то, чтобы поражать не максимальное количество целей, а наносить удары по отдельным объектам, добивать и уничтожать, идти последовательно.

Раньше мы не могли себе этого позволить из-за того, что темпы ВПК по производству средств поражения не успевали. Поэтому расход в лучшем случае на цель мог составить от трех до пяти ракет и беспилотников.

Сейчас приведу в пример удар с прошлой недели – по заводу железобетонных изделий в Борисполе Киевской области расход на объекты на территории составил 54 беспилотника типа «Герань». Цель вели на протяжении полугода. Это было место дислокации спецподразделения наемников, преимущественно латиноамериканцев, которых обучали специалисты ГУР. Вели наблюдение за полигоном с помощью агентурной разведки, вели наблюдение за теми районами и зданиями, где базировались, и нанесли прицельный удар.

Если бы выделили беспилотников семь, этого бы не получилось. А сейчас подход поменялся, потому что количество средств поражения поменялось», – заявил Звинчук.

Это же, по его словам, касается и поражения объектов энергетики на Украине:

«Мы снова начали бить по электрообъектам и пытаться изолировать целые районы. Если раньше было все направлено на то, чтобы просто сделать блэкаут – бьем сюда, сюда, сюда, то теперь, если посмотреть на рисунок нанесенных ударов, мы видим, что цель – это изоляция отдельных районов соседней недостраны и нанесение огневого поражения именно с целью выполнения задачи оперативно-тактического уровня. Подходы к ведению боевых действий очень сильно изменились».

