Россия возвращает Украине первоначальный вид

Ударами по энергетике в рамках СВО Россия «декоммунизирует» Украину от наследия периода развитого социализма к ее первоначальным сельским истокам.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил помогающий бойцам СВО волонтер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очевидно, что советская власть концентрированно позволила Украине обрести такой мощный технический суверенитет с 45-го по 91-й годы. Зачастую в ущерб каким-то другим советским республикам, в первую очередь, РСФСР.

Мощнейшая атомная промышленность, гидропромышленность, сложнейшая литейная промышленность, шахты, товары высоких переделов, научно-производственный комплекс – все это так или иначе следы ушедшей теперь для Украины эпохи развитого социализма, которую они отчаянно стирают всеми для них доступными способами.

Мы им тоже поможем и сотрем техническую часть эпохи развитого социализма из украинской истории. Обнулим их, вернем к их чистому сельскому началу», – пояснил суть происходящего Живов.