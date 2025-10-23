Русские ракеты не заканчиваются – в украинском эфире пошёл скулёж

Анатолий Лапин.  
23.10.2025 10:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 813
 
Дзен, Украина, Энергетика


ПВО Украины не может отбивать большое число ракет, которые, вопреки  обещаниям украинской пропаганды у России не только не закончились, – наоборот, их количество растёт.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

ПВО Украины не может отбивать большое число ракет, которые, вопреки  обещаниям украинской пропаганды у...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Летит большое количество баллистики. Мы видели прошлый удар, не только по Киеву, но и по украинским городам, когда враг применяет «Искандеры-М». Таких ракет было применено 11 баллистических.

Далее видели применение четырех «Кинжалов» – это ракеты, которые летят по аэробалистической траектории. Понятно, что может работать лишь «Patriot» по этим системам.

Есть большой процент сбития крылатых, но имеем попадания, имеем поврежденные объекты не только в Киевской области, не только в самом Киеве, но и в других городах.

Что враг атакует? Разумеется, объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры. Это и газовые станции, враг добивается того, чтобы оставить украинцев в кризисной ситуации зимой. И таким образом добиться своих целей, которые он добивался», – поскуливал Игнат.

В Киеве действительно есть, чего опасаться, указывает российский полковник запаса Аслан Нахушев.

«Совокупной генерации уже сегодня, при средней температуре в +10 градусов на всю страну 404 не хватает (несмотря на то, что с 20 октября впервые с апреля в работе всё блоки АЭС). Напомню, каждое снижение температуры на 10 градусов удваивает дефицит электроэнергии. При такой картине (если отключения продлятся месяц) уже к концу ноября, когда температура упадёт до нуля, тотальный блэкаут наступит и без дополнительных ударов».

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить