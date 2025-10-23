Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ПВО Украины не может отбивать большое число ракет, которые, вопреки обещаниям украинской пропаганды у России не только не закончились, – наоборот, их количество растёт.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Летит большое количество баллистики. Мы видели прошлый удар, не только по Киеву, но и по украинским городам, когда враг применяет «Искандеры-М». Таких ракет было применено 11 баллистических. Далее видели применение четырех «Кинжалов» – это ракеты, которые летят по аэробалистической траектории. Понятно, что может работать лишь «Patriot» по этим системам. …Есть большой процент сбития крылатых, но имеем попадания, имеем поврежденные объекты не только в Киевской области, не только в самом Киеве, но и в других городах. Что враг атакует? Разумеется, объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры. Это и газовые станции, враг добивается того, чтобы оставить украинцев в кризисной ситуации зимой. И таким образом добиться своих целей, которые он добивался», – поскуливал Игнат.

В Киеве действительно есть, чего опасаться, указывает российский полковник запаса Аслан Нахушев.