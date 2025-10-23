Русские ракеты не заканчиваются – в украинском эфире пошёл скулёж
ПВО Украины не может отбивать большое число ракет, которые, вопреки обещаниям украинской пропаганды у России не только не закончились, – наоборот, их количество растёт.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил спикер ВС ВСУ Юрий Игнат, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Летит большое количество баллистики. Мы видели прошлый удар, не только по Киеву, но и по украинским городам, когда враг применяет «Искандеры-М». Таких ракет было применено 11 баллистических.
Далее видели применение четырех «Кинжалов» – это ракеты, которые летят по аэробалистической траектории. Понятно, что может работать лишь «Patriot» по этим системам.
…Есть большой процент сбития крылатых, но имеем попадания, имеем поврежденные объекты не только в Киевской области, не только в самом Киеве, но и в других городах.
Что враг атакует? Разумеется, объекты энергетики, объекты критической инфраструктуры. Это и газовые станции, враг добивается того, чтобы оставить украинцев в кризисной ситуации зимой. И таким образом добиться своих целей, которые он добивался», – поскуливал Игнат.
В Киеве действительно есть, чего опасаться, указывает российский полковник запаса Аслан Нахушев.
«Совокупной генерации уже сегодня, при средней температуре в +10 градусов на всю страну 404 не хватает (несмотря на то, что с 20 октября впервые с апреля в работе всё блоки АЭС). Напомню, каждое снижение температуры на 10 градусов удваивает дефицит электроэнергии. При такой картине (если отключения продлятся месяц) уже к концу ноября, когда температура упадёт до нуля, тотальный блэкаут наступит и без дополнительных ударов».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: