«Штаты поменяли доброго полицейского на злого – чтобы «вбить» в Украину мирный план» – Бортник

США заменили представителя по Украине: «друга» Кита Кэллога – на «плохого полицейского» Дэна Дрисколла. Потому что видят неизбежность краха украинской армии. Дрисколл должен будет не заниматься дискуссиями – его задача «вбить» в Украину принятие мирного плана.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«США считают, что еще пройдет год-два войны, Москва захватит еще тысяч 10-15 квадратных километров Украины, и требования ее начнут распространяться дальше – на Днепропетровскую, на Харьковскую область, начнут касаться возможности управления политическим режимом в Украине…», – объяснял он.

«Именно поэтому отправляют генерала, который приехал, чтобы не дискутировать этот план, а просто его донести, вбить. У него нет полномочий, нет опыта. Как с генералом будешь дискутировать?

Именно поэтому меняют Кэллога на Дрисколла. Это самое важное, у нас мало замечено – Кэллога же поменяли, друга Украины, «доброго полицейского» для Украины поменяли на «злого полицейского», – заключил Бортник.

