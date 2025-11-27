Скандал: бошнякский министр обороны БиГ не позволил самолёту главы МИД Венгрии сесть в Республике Сербской

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сараевская элита в очередной раз продемонстрировала, что не намерена считаться с интересами сербского энтитета и не признаёт за боснийскими сербами равных прав.

Министр обороны Боснии и Герцеговины Зукан Хелез не дал разрешения на посадку в аэропорту столицы Республики Сербской – Баня-Луки, венгерскому военному самолету с главой МИД Венгрии Петером Сийярто на борту, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Свой шаг Хелез объяснил тем, что Венгрия поддерживает опального лидера боснийских сербов Милорада Додика, которого Сараево осудило и отстранило от поста президента РС за неподчинение кабальным решения фальшивого надсмотрщика Запада за Боснией – Верховного представителя немца Кристиана Шмидта. Также он весьма «озаботился» тем, что Сийярто летел на военном самолёте.

«Как министр обороны Боснии и Герцеговины, я обязан защищать конституционный строй, законы и интересы Боснии и Герцеговины. Именно поэтому я решил не одобрять этот полёт до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и уважение к нашему государству», – демагогически заявил он.

То есть, по сути, лишний раз показал, что цель Сараево и Запада – постоянно давить на боснийских сербов, максимально урезая их суверенитет.

«Это не их аэропорт. Несправедливая ситуация привела к тому, что они имеют какое-то значение для аэропорта Республики Сербской…. Они разрушают БиГ…. Но то, что они хотят навязать, они никогда не навяжут. Это реализация политики (лидера бошнякских исламистов и первого президента БиГ – ред.) Алии Изетбеговича. Сегодня мы видим, что они ведут себя, как завещал Алия – сербы не нужны в Боснии и Герцеговине», – прокомментировал ситуацию сохранивший за собой пост правящей в РС Партии независимых социал-демократов Милорад Додик.

Это не первый раз, когда Хелез поступил подобным образом. В январе этого года он запретил посадку в Баня-Луке самолета с делегацией Министерства обороны и Войска Сербии, который направлялся на празднование Дня Республики Сербской. В апреле не дал согласие на посадку венгерского самолета в Сараево, заявив, что венгры готовят побег Милорада Додика.