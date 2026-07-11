Тот случай, когда поговорка «в Тулу со своим самоваром не ездят» заиграла новыми красками. Вот ветеран АТО тоже приехал в Одессу со своим самоваром, за что тут же отгреб по голове… электропечкой.

Инцидент произошел в Затоке, курорте под Одессой. От этого «Рая на Земле» уже мало что осталось по причине того, что через него проходит железнодорожный мост, соединяющий Черное море с Днестровским Лиманом, область с Молдавией и, соответственно, Украину с Европой, поставляющей плебсу оружие. Бомбят Затоку нещадно, укры и сами неоднократно по мосту попадали, но он стоит — советское качество.

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Там же, в Затоке, нацисты ожидают высадку русского десанта, поэтому она заминирована вдоль и поперек, а курортные забавы запрещены. Что важно для понимания картины — из этих мест не выехали только коренные, самые матерые старожилы, которые не бросят родные пенаты несмотря ни на какой армагеддон.

Но, игнорируя все запреты и перекрытый доступ к морю, местные остапы бендеры все равно мутят рагуль-туры для западэнских отдыхающих, которые потом феерически взрываются на минах каждый сезон.

Такой вот лошара, по совместительству ветеран АТО (то есть убежденный нацист, не «мобик») Сергей Пигура, и прибыл в Затоку, где ему сдали сарай. Оттуда он сразу же заслышал страшное — русские песни с участка соседей. Те оказались одесситами, аборигенами.

АТОшник вломился на частную территорию с требованием немедленно выключить «музыку агрессора», за что тут же получил от хозяина в лоб электропечкой (кг 15?), а потом арматурой. Итог: перелом черепа, сотрясение мозга, сломанные нос и рука, не говоря уже о «подряпинах» по всей тушке.

Как ни странно, в полиции хоть и возбудили уголовное дело по статье «умышленное телесное повреждения», но «меломана» не то что не задержали, а даже не допросили. Сам же он сказал журналистам:

«Я просто морально не выдержал. Он меня уже, когда достал, ударил его».

АТОшник, кстати, тоже не обращался в полицию с заявлением — это сделали медики. И валяется он не на больничной койке, а в съемном курене — там, «дэ морэ». Видать понял, что его взгляд на предмет мовы никто здесь не разделит — ни соседи, ни врачи, ни полицаи.

А кто подумал, что мало досталось, не стоит переживать — он все равно полезет в море и на мине подорвется.