Словами о мире Трамп прикрывает грабёж России – МИД РФ
Пока Дональд Трамп рассказывает о мире, Конгресс США предпринимает антироссийские законы и даже опускается до грабежа.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«При Трампе стало наблюдаться последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения. США стали направлять нам сигналы о заинтересованности в урегулировании на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО.
Но вместе с тем наблюдаются и противоположные шаги. Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансов. Продолжает поступать американская развединформация. В октябре впервые были приняты масштабные новые санкции против компании «Роснефть» и «Лукойл».
Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа: конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США. Есть и другие вредные инициативы», – сказал Рябков.
Он подчеркнул, что даже в нормализации работы диппредставительств не наблюдается реального прогресса.
«Прошли экспертные консультации, удалось договориться о бесперебойном банковском обслуживании дипмиссии, несколько улучшить ситуацию с выдачей дипломатических и служебных виз.
Но, к сожалению, пока нет реальных сдвигов по приоритетным для нас вопросам, а именно возвращению незаконно конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости и возобновлению прямого авиасообщения.
Мы знаем, что американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно, но только на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов нашего предпринимательского сообщества», – подытожил дипломат.
