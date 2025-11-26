Словами о мире Трамп прикрывает грабёж России – МИД РФ

Максим Столяров.  
26.11.2025 22:30
  (Мск) , Москва
Просмотров: 593
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, США, Украина


Пока Дональд Трамп рассказывает о мире, Конгресс США предпринимает антироссийские законы и даже опускается до грабежа.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Пока Дональд Трамп рассказывает о мире, Конгресс США предпринимает антироссийские законы и даже опускается...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«При Трампе стало наблюдаться последовательное стремление двигаться в направлении достижения того или иного решения. США стали направлять нам сигналы о заинтересованности в урегулировании на условиях, которые в принципе не противоречат целям СВО.

Но вместе с тем наблюдаются и противоположные шаги. Продолжаются поставки режиму в Киеве американских вооружений, пусть теперь и за счет европейских финансов. Продолжает поступать американская развединформация. В октябре впервые были приняты масштабные новые санкции против компании «Роснефть» и «Лукойл».

Американские законодатели предлагают опуститься до банального грабежа: конце прошлого месяца Комитет по иностранным делам Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине доходов от замороженных российских активов, хранящихся в США. Есть и другие вредные инициативы», – сказал Рябков.

Он подчеркнул, что даже в нормализации работы диппредставительств не наблюдается реального прогресса.

«Прошли экспертные консультации, удалось договориться о бесперебойном банковском обслуживании дипмиссии, несколько улучшить ситуацию с выдачей дипломатических и служебных виз.

Но, к сожалению, пока нет реальных сдвигов по приоритетным для нас вопросам, а именно возвращению незаконно конфискованных объектов российской дипломатической недвижимости и возобновлению прямого авиасообщения.

Мы знаем, что американский бизнес посылает четкие сигналы, что хотел бы вернуться на наш рынок. Конечно, каждый случай мы будем рассматривать отдельно, но только на равноправной и взаимовыгодной основе, с учетом интересов нашего предпринимательского сообщества», – подытожил дипломат.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить