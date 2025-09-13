Во время рейда в Белгородскую область украинские нацисты бросали гранты сразу, как слышали русскую речь. Об этом в интервью журналистке Рамине Есхакзай заявил член нацистской бригады «Азов» [запрещена в РФ] Николай Куст с позывным «Фрост», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Пацаны из ГУР рассказывали мне одну историю, как они в Белгородскую область заходили, в какой-то хате услышали русский акцент и уже хотели забросить туда гранату, а потом выяснилось, что это просто РДК [запрещён в РФ] стоят», – сказал Куст.

Однако «Фрост» возмутился, что из-за языковой политики страдают и его русскоязычные подельники.