США хорошо заработают на гибели Украины – львовский нацист

30.10.2025 20:59
Западные оружейные магнаты используют бандеровскую идеологию, чтобы наживаться на бесконечной войне.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война всегда будет колоссальным бизнесом. Если за один год портфель основного европейского производителя вырос на 46%, более чем на 40 миллиардов евро сразу заказов. И каждый циничный бизнесмен скажет: так и дай бог, пускай воюют.

Этой темы нельзя избегать. Конечно, можно сидеть в парадигме национально-освободительной экзистенциональной войны – но такие войны и ведутся на купленное оружие. Можно это всё сакрализировать, восхвалять, настраивать всех на вечные войны, а дяди с калькуляторами будут только считать прибыли», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что США в войне на Украине в любом случае останутся в прибыли, потому что уже заключили многомиллиардные контракты с ЕС.

«Для США это вообще беспроигрышная ситуация. Даже если все попытки Трампа закончить войну потерпят крах, он всё равно будет продавать оружие, это уже оговорено.

Если всё получится – будет Нобелевская премия мира, памятники из золота. А не получится – будет прибыль в бюджет, тоже неплохо. И даже если будет прямая военная помощь Украине, она будет учитываться как вложение по редкоземельному соглашению. Все в беспроигрышной ситуации, кроме Украины», – подытожил он.

