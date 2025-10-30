Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западные оружейные магнаты используют бандеровскую идеологию, чтобы наживаться на бесконечной войне.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил львовский пропагандист и русофоб Остап Дроздов, в свое время приложивший немало для разжигания кровавого конфликта, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война всегда будет колоссальным бизнесом. Если за один год портфель основного европейского производителя вырос на 46%, более чем на 40 миллиардов евро сразу заказов. И каждый циничный бизнесмен скажет: так и дай бог, пускай воюют. Этой темы нельзя избегать. Конечно, можно сидеть в парадигме национально-освободительной экзистенциональной войны – но такие войны и ведутся на купленное оружие. Можно это всё сакрализировать, восхвалять, настраивать всех на вечные войны, а дяди с калькуляторами будут только считать прибыли», – сказал Дроздов.

Он подчеркнул, что США в войне на Украине в любом случае останутся в прибыли, потому что уже заключили многомиллиардные контракты с ЕС.