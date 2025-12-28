Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Претензии Киева на управление ЗАЭС вместе с американцами – болтовня из области фантастики.

Об этом на «Первом севастопольском» заявил доцент института ядерной энергетики СевГУ Юрий Браславский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«То, что предлагает украинская сторона, что она будет управлять ЗАЭС вместе с США – это из области фантастики. Давайте реально смотреть на вещи. Комплектующие, запчасти для атомных установок такого типа производятся в полном объёме только в РФ. Небольшая часть их производилась раньше на Украине, ещё до СВО, понятно, что сейчас из этого ничего уже не производится. Поэтому… как США собираются технически управлять без запасных частей, без комплектующих – это большой вопрос», – сказал эксперт.

Ведущий уточнил, следует ли ожидать усиления обстрелов ЗАЭС, если и когда Украину вычеркнут из списка претендующих на управление электростанцией.