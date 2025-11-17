Стубб испугался, что страны Европы начнут договариваться с Россией за спиной Брюсселя

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские лидеры должны продолжать антироссийскую политику, не задумываясь о восстановлении диалога с Москвой.

Об этом на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте заявил президент Финляндии Александр Стубб, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вы весной говорили, что нам нужно морально подготовиться к тому, что в какой-то момент отношения с Россией будут восстановлены. Когда это может произойти?», – спросила журналистка.

«Сейчас нужно усилить давление на Россию, как в военном, так и в финансовом плане. Обычно я реалист-оптимист, но, честно говоря, я не вижу конца этому конфликту в этом году. Самое раннее, когда мы сможем сесть за стол переговоров – это февраль или март. Но это должен решить президент Зеленский», – ответил Стубб.