«Томагавк» не даст Украине победу, как не помогли «Джавелины», «Абрамсы» и F-16, – американский генерал
Украине не стоит зацикливаться на том, что американские ракеты «Томагавк» помогут ей победить Россию. Этого не произойдет, как не случилось после поставок «Джавелинов», самолетов и танков.
Об этом в рамках дискуссии признанной в России нежелательной организации «Атлантический совет» заявил экс-постпред США при НАТО Дуглас Льют, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Понимаете, военная помощь, которую мы оказывали в течение последних трех лет, постепенно увеличивалась, верно? И «Томагавки» – это самое последнее увеличение.
С каждым увеличением мы говорили, что нет универсального решения, то есть, это увеличение не изменит кардинально ситуацию на поле боя.
Помните, все началось с «Джавелинов» и «Стингеров», затем мы перешли к артиллерии, потом к танкам, а недавно к ударным беспилотникам и F-16. Ничто из этого не изменило ситуацию на поле боя.
И я не думаю, что это увеличение, на котором мы сейчас зациклились, кардинально изменит ситуацию на поле боя», – заявил Льют.
Льют предлагает Киеву сделать акцент на собственное производство.
«Украинцы сами производят более мощные крылатые ракеты, чем «Томагавк», и они делают это в 10 раз дешевле и с большей скоростью. У них больше дальность полета, больше полезная нагрузка, но не такое сложное наведение, как у «Томагавка». На месте украинцев я предпочел бы это, а не обещания из Вашингтона».
