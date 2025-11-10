Трамп вбил толстый кол в мягкое место европейского политического тела – Бортник

Вадим Москаленко.  
10.11.2025 20:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 331
 
Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Украина


Раздавая лояльным правительствам разрешения на торговлю с Россией, Трамп может подорвать власть Брюсселя над Евросоюзом.

Об этом на канале Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Раздавая лояльным правительствам разрешения на торговлю с Россией, Трамп может подорвать власть Брюсселя над...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Венгрия получила от Трампа карт-бланш на торговлю с Россией. Этот карт-бланш вызывает кризис в Европе. Потому что Болгария и Румыния находятся в похожей ситуации, говорят: сделайте для нас тоже исключение. И Сербия просит исключение.

Если из правила есть исключение, то это уже такое себе правило. И эта очередь выстроившихся к Трампу за исключениями может быть намного длиннее очереди тех, которые выстраиваются в Брюсселе за поддержкой», – сказал Бортник.

«Трамп таким образом может сломать контроль Брюсселя над Европой через эти исключения в части торговли, инвестиций, санкций и всего остального, в чем многие европейские страны заинтересованы.

И это очень серьезный кол, очень серьезная заноза в мягких местах европейского политического тела», – добавил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить