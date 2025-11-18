Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Учитывая, в каких условиях находятся ВСУ, некорректна даже сама дискуссия о том, что подлежащих могилизации украинцев надо ещё и чем-то мотивировать идти на фронт.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил лишившийся на фронте глаза украинский адвокат-майданщик Маси Найем, брат известного подстрекателя госпереворота в Киеве Мустафы Найема, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Чем больше мы думаем об удобстве для тех, кто не мобилизовался, тем меньше прав остаётся у тех, кто мобилизовался. Те люди, которые сейчас защищают страну, они сейчас имеют наименьшие права. Вы понимаете, что, например, тот институт смягчения, который ввёл Валерий Залужный, сделал так, что военнослужащий имеет наименьшие права, чем любой человек, даже если это насильник, убийца или иной коррупционер», – возмущался боевик.