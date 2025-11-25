Украинский эксперт: Зеленский пропустил нокаутирующий удар от ФБР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Публикация НАБУ «пленок Миндича» является срежиссированным извне процессом.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с политологом Русланом Бортником заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

Эксперт подчеркнул, что всех пытаются убедить, мол, за этим делом не стоит ФБР, но обратил внимание, что судебные постановления на обыски были выписаны еще 24 октября.

«Но ждали именно 10 ноября, когда обострилась ситуация в энергетике, когда пошли многочасовые отключения, когда ситуация на фронте плавно переросла из драмы в трагедию – Покровск, Мирноград, Запорожская, Днепропетровская область – там всё очень тяжело. И вот тогда был нанесён этот информационный удар», – сказал эксперт.

При этом Бортник заметил, что о «пленках» было уже известно давно. Золотарев же считает, что режим расслабился после того, как из ОАЭ на Украину был доставлен и был задержан бывший депутат от ОПЗЖ Федор Христенко, за что глава департамента контрразведки СБУ Александр Поклад получил звание героя Украины.

Планировалось, что Христенко даст показания на арестованного детектива НАБУ, который занимался прослушкой квартиры Миндича и которому сейчас шьют дело о сотрудничестве с Россией.

«На конец ноября – начало декабря готовился второй акт Марлезонского балета. Учитывая психологические особенности нашего президента, он не собирался бросать тему с принуждением НАБУ к примерному поведению, поставить их в стойло, грубо говоря. Возможно, тогда бы действительно сыграл кейс с Христенко, его показания. Ну и как у нас в любой непонятной ситуации – ищи руку Кремля», – рассуждал аналитик.

По его словам, сейчас, судя по тональности подконтрольных Банковой медиаресурсов, тема «руки Кремля» дополнилась новыми.