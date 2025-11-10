Украинский капитан: Зеленский назначает виновных в своих провалах

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Зеленский регулярно пытается уйти от ответственности за собственные неудачи, перекладывая ответственность на других

Об этом в эфире своего видеоблога заявил капитан запаса ВСУ, экс-командир роты ударных БПЛА Алексей Петров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нам максимально горячо любимый Владимир Зеленский умеет назначать виновных в провалах, за которые он должен отвечать. Если какая-то победа, то он первый – смотрите, какой я молодец. Напомню историю с освобождением Херсона. Туда не пускали журналистов, пока туда не приедет президент Украины. Он первый, это же его победа… А как только какая-то проблема, как только надо принимать какие-то неудобные решения, тогда он назначает виновных», – сказал Петров.

В качестве примера он привел ситуацию с предложением экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который после провала летнего контрнаступления 20223 года в декабре требовал мобилизовать в ВСУ еще 500 тысяч человек.

Зеленский на это не пошел, и уже в феврале Залужного сняли с должности и отправили послом в Лондон, а главкомом назначили Александра Сырского, которому в то время «хвалебные оды» писала соратница Зеленского по партии, депутат Марьяна Безуглая, ныне входящая в число яростных критиков нового командующего.