Разговоры о мире негативно влияют на мотивацию украинских военных.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире канала «Левый берег» заявил главарь запрещенной в РФ киевской неонацистской группировки С14, комполка 417-полка беспилотных систем ВСУ Евгэн Карась, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что старается даже не думать о прекращении войны.

«Мы все определили: вы там себе морозьтесь, что угодно придумывайте, мы делаем нашу работу. У нас все запланировано на полгода вперед – где, куда сколько оружия. И когда я говорю обеспечение, партнеры… мне вообще начхать, будет ли мир, так как мы же все равно не пропадем.

Если на войне не пропали, нашли себя как применить, придумали, то тем более эти навыки будут востребованы, что здесь, что в Европе. Европа будет просить нас защищать Европу, учить Европу», – надеется Карась.