Украинский журналист прозревает: «Мы нужны лишь как могильщик России. Потом нас сотрут»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже нейтральная Украина не нужна Западу, поскольку ей уготована роль изматывать Россию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист и медиапродюсер Алексей Кутепов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он считает, что Украине никто не позволит существовать «отдельно от России и в проекте не анти-России».

Журналист обратил внимание, что арабские беженцы в западных странах идут по программе получения гражданства, тогда как украинцам предоставляется лишь временная защита.