Украинский журналист прозревает: «Мы нужны лишь как могильщик России. Потом нас сотрут»

Игорь Шкапа.  
26.11.2025 14:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 709
 
Дзен, Колониальная демократия, Политика, Россия, Украина


Даже нейтральная Украина не нужна Западу, поскольку ей уготована роль изматывать Россию.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский журналист и медиапродюсер Алексей Кутепов.

Он считает, что Украине никто не позволит существовать «отдельно от России и в проекте не анти-России».

Журналист обратил внимание, что арабские беженцы в западных странах идут по программе получения гражданства, тогда как украинцам предоставляется лишь временная защита.

«Потому что для Британии, глобалистов это нужный проект, который называется анти-Россия. Вы должны быть там. Если будет смена проектности, например, на просто внероссийский, но не антироссийский, эта Украина не нужна никому. Её сожрут, просто порежут. И так порезали на ленты и выпотрошили просто недра этими контрактами столетними. И это всего лишь функция.

Если кто-то иллюзорно ещё думает, что мы просто заживем в своей стороне – никто не заживет. Они не дадут никому зажить. Они не дадут никому там господствовать в своей сторонке, друзья. Сотрут, как только будет выполнена функция могильщика, истощающего, изматывающего Россию», – считает Кутепов.

