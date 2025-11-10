Украину ждёт волна вполне легального венгерского сепаратизма – Доротич

Вадим Москаленко.  
10.11.2025 16:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 418
 
Венгрия, Дзен, Образование, Общество, Политика, Россия, Украина


Преподавание в украинских школах ключевых дисциплин на венгерском языке через несколько лет приведёт к сепаратизму и оттоку населения.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Интересная позиция – разрешить венгерский язык в украинских школах. Это, наверно для того, чтобы Украина вступила в Евросоюз», – ерничала ведущая.

«Нигде в ЕС нет государственных школ, чтобы они преподавали основные предметы на иностранном языке.

И это нонсенс, мина замедленного действия. Это в принципе неправильно. Представьте себе – преподают математику, физику, химию на венгерском языке.

После выпуска с такой школы, в какой вуз поступит ребёнок? А после окончания венгерского вуза, где он будет работать, на Украину вернётся с венгерским языком? Да никогда», – сказал сам сбежавший Доротич.

«Этого достаточно, чтобы через 5-10 лет мы получили огромную проблему – часть населения, которое получило образование на венгерском языке. Ни физику, ни математику на украинском языке они не будут знать.

И следующим шагом может быть легальный сепаратизм. Просто соберутся, проголосуют, и скажут, что они теперь венгры. Потому что больница по-венгерски, школы и органы местного самоуправления по-венгерски.

Все проголосуют на референдуме под надзором ЕС, и всё. По крайней мере, попросят венгерскую автономию. При ослаблении Украины такое вполне может быть», – резюмировал укро-эмигрант.

Метки:

Все новости за сегодня



