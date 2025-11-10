Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Преподавание в украинских школах ключевых дисциплин на венгерском языке через несколько лет приведёт к сепаратизму и оттоку населения.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Интересная позиция – разрешить венгерский язык в украинских школах. Это, наверно для того, чтобы Украина вступила в Евросоюз», – ерничала ведущая.

«Нигде в ЕС нет государственных школ, чтобы они преподавали основные предметы на иностранном языке. И это нонсенс, мина замедленного действия. Это в принципе неправильно. Представьте себе – преподают математику, физику, химию на венгерском языке. После выпуска с такой школы, в какой вуз поступит ребёнок? А после окончания венгерского вуза, где он будет работать, на Украину вернётся с венгерским языком? Да никогда», – сказал сам сбежавший Доротич.