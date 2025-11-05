Укро-депутат: Россия приближается к нашим «красным линиям»

Предстоящий отопительный сезон станет самым тяжелым для Украины.

Об этом в интервью украинскому изданию «Телеграф» заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам энергетики Олег Семинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Издание напомнило недавнее заявление руководителя «Укрэнерго» Виталия Зайченко, призвавшего украинцев менять образ жизни, не рассчитывать на тепло в домах и теплее одеваться, чтобы помочь экономить государству.

«Мне бы не хотелось комментировать слова Зайченко, но все мы понимаем, что здесь все будет зависеть от интенсивности ударов врага и степеней поражений энергообъектов. Как они будут вести себя, какие «красные линии» готовы будут перейти – сказать трудно. Поэтому работаем, готовимся в том числе к худшим сценариям », – говорит Семинский.

Он признал, что разрушены порядка 60% газовой инфраструктуры Украины.

«В первую очередь речь идет об установках комплексной подготовки газа – это такие крупные заводы, куда газ идет из скважин, а потом уже в магистральные и далее в распределительные газовые системы, согласно ГОСТу», – добавил депутат.

Впрочем, он надеется, что помощь ЕС не оставит Украину без газа.

«Сейчас уже можно говорить, что этот отопительный сезон для Украины самый тяжелый. Вообще-то я считаю, что всегда нужно быть готовым к сверхкритическим ситуациям. Тем более что враг, повторюсь, приближается к «красным линиям». Здесь я подразумеваю обстрелы больших распределительных станций при наших атомных электростанциях. Обстрел самих атомных станций, мы все прекрасно это понимаем – это вообще красная линия, и, конечно, очень надеемся, что этого не произойдет.

Но поражение этих крупных подстанций, понижающих сверхвысокое напряжение, исходящее от атомки – это также существенная проблема. Враг, как видим, сосредоточился на нашей сверхкритической инфраструктуре», – переживает глава комитета.