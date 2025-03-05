Укро-дипломатия и криворожский хлопчик реально обделались у Трампа – генерал ВСУ

Вадим Москаленко.  
05.03.2025 19:45
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина


Украинцы, которые радуются «незламности» Зеленского, нахамившего Дональду Трампу, быстро заткнутся, когда из-за ссоры в Белом доме закончатся средства ПВО, а русские нарастят удары.

Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замглавы администрации президента Украины генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы, которые радуются «незламности» Зеленского, нахамившего Дональду Трампу, быстро заткнутся, когда из-за ссоры в...

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«Это был тупой разводняк – но кто-то повёлся. Повёлся не по принципу дипломата-президента, а по принципу хлопчика из Кривого Рога. Знаете, огромный хейт [оговорка – хайп], который пошёл в поддержку пана президента, достаточно быстро закончится, когда способность ПВО у нас упадёт, а способность российских ударов по территории Украины значительно увеличится. Изменятся подходы.

Всё зависит от нас. От нашей аргументированности по восстановлению общения с американцами, от той мощной поддержки в информационном пространстве, которая у нас сейчас есть в странах Европы.

Потому что Европа тоже начала просыпаться и понимать, что, ..ляха, проблема такая, что и у них будет скоро «дупа» подгорать. Для нас ситуация сложная, но не критическая, весной 2014 и в 2022 было значительно сложнее. Сейчас у нас чудесный опыт умения воевать», – рассуждал Кривонос.

«Поэтому давайте колупаться в собственных проблемах, а с американцами пусть работают наши дипломаты. Потому что, честно скажу, в реальной ситуации они реально обос..лись», – добавил укро-генерал.

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