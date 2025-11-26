Укро-генерал потребовал принудить украинцев вкалывать по три-четыре смены на оборонных заводах
Украинцы не готовы добровольно работать на благо повышения обороноспособности страны – нужно их к этому принуждать.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.
Ведущий выразил сомнение, что украинцы готовы и воевать, и работать на оборонных предприятиях в три-четыре смены, «отказывая себе в том, к чему они привыкли».
«К сожалению, да. И это наше внутреннее задание – нужно переформатировать [общество]. Реалистично обо всех 100% граждан можно сказать: нет. Но я еще раз возвращаюсь к тому, что государство существует и есть законодательные вещи, весь этот инструмент принуждения всех в интересах большинства всего государства», – заявил Романенко.
