Укро-генерал потребовал принудить украинцев вкалывать по три-четыре смены на оборонных заводах

Игорь Шкапа.  
26.11.2025 19:49
  (Мск) , Киев
Украинцы не готовы добровольно работать на благо повышения обороноспособности страны – нужно их к этому принуждать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «Апостроф ТВ» заявил экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал Игорь Романенко.

Ведущий выразил сомнение, что украинцы готовы и воевать, и работать на оборонных предприятиях в три-четыре смены, «отказывая себе в том, к чему они привыкли».

«К сожалению, да. И это наше внутреннее задание – нужно переформатировать [общество].  Реалистично обо всех 100% граждан можно сказать: нет. Но я еще раз возвращаюсь к тому, что государство существует и есть законодательные вещи, весь этот инструмент принуждения всех в интересах большинства всего государства», – заявил Романенко.

