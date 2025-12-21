Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Иерархи Украинской Православной церкви продолжают сохранять верность Московскому патриархату.

Об этом приговоренный на Украине к пятилетнему тюремному сроку и обменянный Россией митрополит Ионафан (Елецких) заявил в интервью телеканал «Спас», передает корреспондент «ПолитНигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается Украины, то здесь идет игра в поддавки. Но позиция большого числа епископата такая, что мы являемся все-таки Московским патриархатом, и патриарх наш – Святейший Патриарх Кирилл», – сказал Ионафан.

По мнению владыки, так называемый «собор» УПЦ в Феофании, на котором иерархи осудили Россию и фактически отреклись от РПЦ, был формальной уступкой нацистскому режиму ради выживания.