В ВСУ требуют передать военным управление Украиной

Игорь Шкапа.  
24.11.2025 18:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 740
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Украина


Украиной управляют люди, которые не осознают своих действий и жонглируют словами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

Украиной управляют люди, которые не осознают своих действий и жонглируют словами. Как передает корреспондент...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нами управляют люди, которые жонглируют словами, они их не осознают. Именно поэтому я и говорю, что масштабировать нужно успешный опыт. Я не верю в какие-либо изменения на словах. Все это время уже утрачено. Сейчас нужно масштабировать тех, кто построил эффективные боевые структуры, эффективные бригады, эффективные соединения, слушать их», – призывал Бутусов.

Далее он выступил против мирного плана из 28 пунктов, который выдвинули США, назвав это «капитуляцией Украины», пафосно добавив, что именно по этой причине находится на фронте.

«Поверьте, запугать человека, который сейчас заходит на первую линию, у власти нет таких рычагов. Поэтому, если кто-то боится, я всех приглашаю: друзья, не бойтесь, присоединяйтесь к бригаде «Хартия», конкретно мое подразделение, которое выполняет достаточно серьезные, ответственные и нередко трудные задачи», – призвал Бутусов, обсуживающий интересы конкурирующей группировки экс-президента Петра Порошенко.

Тем самым Бутусов фактически призвал делать ставку на военных в этом политическом противостоянии.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить