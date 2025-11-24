Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украиной управляют люди, которые не осознают своих действий и жонглируют словами.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире своего блога заявил мобилизованный в ВСУ киевский военный пропагандист Юрий Бутусов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Нами управляют люди, которые жонглируют словами, они их не осознают. Именно поэтому я и говорю, что масштабировать нужно успешный опыт. Я не верю в какие-либо изменения на словах. Все это время уже утрачено. Сейчас нужно масштабировать тех, кто построил эффективные боевые структуры, эффективные бригады, эффективные соединения, слушать их», – призывал Бутусов.

Далее он выступил против мирного плана из 28 пунктов, который выдвинули США, назвав это «капитуляцией Украины», пафосно добавив, что именно по этой причине находится на фронте.

«Поверьте, запугать человека, который сейчас заходит на первую линию, у власти нет таких рычагов. Поэтому, если кто-то боится, я всех приглашаю: друзья, не бойтесь, присоединяйтесь к бригаде «Хартия», конкретно мое подразделение, которое выполняет достаточно серьезные, ответственные и нередко трудные задачи», – призвал Бутусов, обсуживающий интересы конкурирующей группировки экс-президента Петра Порошенко.

Тем самым Бутусов фактически призвал делать ставку на военных в этом политическом противостоянии.