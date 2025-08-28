Вместе с кризисом в ЕС будет расти и русофобия – прогноз Корнилова
Русофобией и угрозами войны западные политики пытаются отвлечь своих избирателей от растущих внутренних проблем.
Об этом на канале «БелТА» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Зачастую русофобия в ЕС разгоняется именно ради того, чтобы отвлечь внимание своих избирателей от социально-экономических проблем. Если мы сейчас посмотрим отчеты правительств целого ряда государств Европы, то мы увидим, что они начали постепенно снижать свои и без того не радужные прогнозы экономического роста на этот год. Где-то рецессия фиксируется, где-то выход на ноль.
И чтобы отвлечь внимание своих избирателей от этих проблем, рождаются страшилки о том, что Россия обязательно нападет, соответственно, нужно увеличивать расходы на оборону. И знаете, очень немногие в западной прессе задают вопросы – а может не надо нам все-таки тратить такие деньги на войну, может перенаправим их на экономические проекты», – сказал Корнилов.
«В 90-е годы все вроде бы убедили, что Россия проиграла, что она лежит в руинах, полностью подчиняется Западу. И под этим были основания. Теперь многие осевшие на Западе признаются, что они сознательно разваливали Россию.
Но, видите, неожиданно для многих из них Россия возродилась, окрепла, и теперь опять можно доставать из старых комодов залежалые вот эти страшилки», – добавил эксперт.
