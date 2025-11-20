Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские военные демотивированы тем, что происходит в центральных органах власти.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил подполковник сформированного из неонацистов «Азова» (запрещен в РФ) 3-го корпуса ВСУ Максим Жорин.

«Ситуация в стране, поверьте, не мотивирует не то что гражданских, она и военных не очень мотивирует выполнять свои обязанности. И с личным составом постоянно приходится работать, говорить, разговаривать, чтобы военнослужащий имел хоть какой-то в себе стимул, чтобы продолжать выполнять свои обязанности, глядя на то, что происходит в центральном государственном аппарате на сегодняшний день. Это точно не мотивирует военных, а тем более не мотивирует гражданских идти в армию», – признал Жорин.

Он считает, что с гражданскими нужно работать для «повышения их мобилизационного состояния».