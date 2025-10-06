Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После того, как во Львовской области все храмы канонической УПЦ были отобраны раскольниками, верующие начали собираться и проводить богослужения в собственных квартирах.

Однако нацистам этого показалось мало, и они решили продолжать расправу. Для этого пропагандисты местного телеканала НТА запустили кампанию по дискредитации, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Они разнюхали и опубликовали места встреч, а также персональную информацию участников богослужений – лица, имена, адреса, маршруты передвижения, номера автомобилей.

После чего попытались убедить львовян, что православные прихожане – «враги», заслуживающие жестокой расправы и даже смерти.

Но соседи отказались сдавать или говорить гадости о живущем рядом священнослужителе и его гостях. Поэтому бандеровцам пришлось искать «экспертов» на стороне.

«Ходить в такую церковь – это сравнимо с изменой», – заявил «священник» раскольничьей ПЦУ Олег Древняк.

«Там могут присутствовать российские спецслужбы. Все верят на слово священнику, который рассказывает, что мы один братский народ. И у человека в подсознании это откладывается», – добавил экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Юрист Юрий Рудницкий пожаловался, что прекратить такие собрания правовыми методами чрезвычайно трудно, и посоветовал действовать через местных нацистов.

«Тут вопрос инициативы других жителей – если они вместе соберутся, то имеют механизмы сделать так, чтобы там не было богослужений. Ведь если их там соберётся 20 человек – это уже готовая армия диверсантов», – подсказывал «юрист» Юрий Рудницкий.