«С подготовкой к зиме задница», – укро-политолог расшифровал речь Зеленского
На Украине люди понимают, что предстоящий отопительный сезон будет крайне тяжелым. Не случайно в стране резко вырос спрос на дрова.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Ведущий напомнил, как [диктатор] Зеленский жалуется, что никто не знает, какой может быть предстоящая зима для украинцев.
По словам эксперта, в переводе с языка политиков на понятный для людей это означает, что «с подготовкой к зиме задница».
«Маркер того, что люди делают из этих заявлений свои выводы, – это резкое возрастание спроса на дрова. Это наблюдается. Дрова, особенно твёрдых пород, улетают. Если живёшь в многоквартирном доме, то дровами… некоторые, знаю, уже такую буржуечку пока еще не запускали, но если речь пойдёт о проблемах с отоплением, никто оглядываться на нормы и правила не будет. Как в свое время, в начале девяностых, в Тбилиси из каждого окна торчала буржуйка», – говорит политтехнолог.
Он напомнил, что только по официальным данным в Киеве четверть домов остаются неподключенными к системе отопления, и призвал готовиться к озвученному выше сценарию, учитывая риски новых отключений после ударов.
«Остаётся надеяться на то, что зима будет не столь жёсткой, как предыдущая, потому что обычно такие жёсткие зимы раз в 10 лет, а потом всё-таки зима проходит довольно мягко. Вот на это будем уповать. И, естественно, каждому надо готовиться. Если есть возможность загородного дома, готовить запасной аэродром. Нет – значит, исходя из своих материальных семейных возможностей, готовится к тому, что всё может быть довольно тяжело и плохо, потому что зима может быть не только холодной и тёмной, как предыдущая, но и очень холодной», – предупредил Золотарев.
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