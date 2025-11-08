Зеленский отдал приказ прорываться к Покровску – ВСУ надо пройти 13 км

Максим Столяров.  
08.11.2025 19:09
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1428
 
Война, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Несмотря на риторику верхушки Зе-режима о готовности держаться за Красноармейск (Покровск) до последнего украинца, на севере от места сражения за город разворачиваются вполне осмысленные наступательные манёвры ВСУ.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на риторику верхушки Зе-режима о готовности держаться за Красноармейск (Покровск) до последнего украинца,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Про «деблокирующий удар» в Доброполье. Есть идея попытаться оттуда сверху спуститься вниз, правда, надо пройти 13 км, это много, до края этой подковы. И прорвать её, и таким образом, создать коридор для выхода. Правда, если действительно Зеленский заявил, что бьёмся до последнего и умрём все, как под Москвой, зачем тогда коридор прорубать?» – рассуждал Ширяев.

Тем не менее, он указал, что манёвры со стороны ВСУ предпринимаются самые решительные.

«ВСУ наносят целый ряд последовательных ударов на севере, это от Белицкого в сторону Затышок, та же Никаноровка, которую недавно ВС РФ заняла в ходе очень тяжёлого штурма. И есть продвижение, судя по всему, Новое Шахово либо в серой зоне, или украинское. Никаких сообщений от российского командования нет, это первый признак.

Часть сражений на бывшем Добропольском выступе – это часть сражений за Покровск. И эти удары – это не тактические какие-то расчеты, это продуманный оперативный план, который развивает наступление с решительными оперативными целями.

У него есть конечная точка. Это обрушение всей системы атакующей российской армии, замкнувшей кольцо вокруг Покровская и Мирнограда. Не знаю, «деблокирующий удар» или нет, но просто разгром этой группировки. Удастся или нет – посмотрим, но, в общем, сражение далеко не закончилось», – предупредил эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить