Зеленский отдал приказ прорываться к Покровску – ВСУ надо пройти 13 км
Несмотря на риторику верхушки Зе-режима о готовности держаться за Красноармейск (Покровск) до последнего украинца, на севере от места сражения за город разворачиваются вполне осмысленные наступательные манёвры ВСУ.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Про «деблокирующий удар» в Доброполье. Есть идея попытаться оттуда сверху спуститься вниз, правда, надо пройти 13 км, это много, до края этой подковы. И прорвать её, и таким образом, создать коридор для выхода. Правда, если действительно Зеленский заявил, что бьёмся до последнего и умрём все, как под Москвой, зачем тогда коридор прорубать?» – рассуждал Ширяев.
Тем не менее, он указал, что манёвры со стороны ВСУ предпринимаются самые решительные.
«ВСУ наносят целый ряд последовательных ударов на севере, это от Белицкого в сторону Затышок, та же Никаноровка, которую недавно ВС РФ заняла в ходе очень тяжёлого штурма. И есть продвижение, судя по всему, Новое Шахово либо в серой зоне, или украинское. Никаких сообщений от российского командования нет, это первый признак.
Часть сражений на бывшем Добропольском выступе – это часть сражений за Покровск. И эти удары – это не тактические какие-то расчеты, это продуманный оперативный план, который развивает наступление с решительными оперативными целями.
У него есть конечная точка. Это обрушение всей системы атакующей российской армии, замкнувшей кольцо вокруг Покровская и Мирнограда. Не знаю, «деблокирующий удар» или нет, но просто разгром этой группировки. Удастся или нет – посмотрим, но, в общем, сражение далеко не закончилось», – предупредил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: