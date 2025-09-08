Зеленский ударил по городам ДНР в День освобождения Донбасса от гитлеровцев

Сергей Вредников.  
08.09.2025 21:59
  (Мск) , Донецк
Донецк и близлежащие города подверглись комбинированной атаке украинских дронов.

ТГ-канал мэрии столицы ДНР призывает граждан покинуть улицы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С мест сообщали об активной работе ПВО по перехвату ударных БПЛА. Некоторым беспилотникам удалось обойти заслон противовоздушной обороны, есть последствия на земле.

Основные удары пришлись по нескольким районам Донецка, а также по городу-спутнику Макеевке, есть жертвы и разрушения. На данный момент известно о двух раненых и погибшем в Красногвардейском районе Макеевки, где удар пришёлся целенаправленно в многоэтажный жилой дом.

Очевидцы сообщают, что две квартиры верхних этажей уничтожены полностью.

В перекличках жители пишут, что таким ударом в День освобождения Донбасса от гитлеровцев бандеровцы в очередной раз обнажают корни своего происхождения.

Отметим, что накануне также был удар украинских БПЛА по донецкому парку отдыха «Гуливер» и школе. Тогда ранение получили четверо молодых людей и девочка-подросток.

