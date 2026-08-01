Уралов: «Душок Анкориджа выветрился. Выживет только один»

Игорь Шкапа.  
01.08.2026 18:31
  (Мск) , Киев
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Политика, Россия, США, Украина


У России больше не осталось иллюзий, что США из соучастника Украины превратятся в нейтрального арбитра.

Об этом в беседе журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У России больше не осталось иллюзий, что США из соучастника Украины превратятся в нейтрального...

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«После отказа от Стамбула этот конфликт  перешёл в состояние «выживет только один». Но какое-то время были ещё иллюзии, связанные  с нашим этим, как он, «душком Анкориджа», что США выступят в роли арбитра, то есть они  сменят позицию с соучастника конфликта на позицию арбитра, и тогда как внешние управляющие они  как-то на это повлияют», – сказал Уралов.

По его словам, ныне все перешло в разряд «боев без правил до полного нокаута».

«Мы  видим риторику, скажем так, наших начальников по поводу того, что это уже не СВО, это война.  Судя по всему, выбор сделан. Главный вопрос, напоминаю, это же перешло уже в состояние войны экономик, то есть важно не какое-то супероружие, а количество этого оружия.  И перешло всё в первую очередь к дистанционному поражению друг друга. И, в общем-то, началась  война на истощение», – заявил Уралов.

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English version :: Читать на английском Уралов: «Душок Анкориджа выветрился. Выживет только один»

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