Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

У России больше не осталось иллюзий, что США из соучастника Украины превратятся в нейтрального арбитра.

Об этом в беседе журналистом-иноагентом Александром Шелестом заявил российский политолог Семен Уралов, ранее долгое время работавший на Украине, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«После отказа от Стамбула этот конфликт перешёл в состояние «выживет только один». Но какое-то время были ещё иллюзии, связанные с нашим этим, как он, «душком Анкориджа», что США выступят в роли арбитра, то есть они сменят позицию с соучастника конфликта на позицию арбитра, и тогда как внешние управляющие они как-то на это повлияют», – сказал Уралов.

По его словам, ныне все перешло в разряд «боев без правил до полного нокаута».