Делегация Минобороны России прибыла в Сербию на фоне обострения вокруг Косово

22.05.2019, Белград, Ксения Голуб

Делегация Минобороны России во главе с командующим Западным военным округом генерал-полковником Александром Журавлевым прибыла в Сербию для переговоров с руководством местного военного ведомства. Визит проходит на фоне нового обострения ситуации вокруг Косово, незаконно отторгнутого при поддержке Запада от Сербии албанскими сепаратистами.

Журавлев встретился в городе Ниш с командующим Сухопутной армией генерал-лейтенантом Милосавом Симовичем, сообщил Sputnik.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Главные темы переговоров – подготовка кадров для сербской армии, на вторую половину 2019 года запланированы совместные учения.

Российская делегация посетила казармы «Мия Станимирович» в Нише, где присутствовала на презентации подготовки подразделений третьей бригады сухопутных войск и смешанных артиллерийских бригад, а также побывала на базе «Юг», где гостям из России были продемонстрированы возможности Центра подготовки подразделений многонациональных операций.

Журавлев также провел отдельные встречи с министром обороны Александром Вулиным и начальником Генерального штаба Вооруженных сил Сербии генералом Миланом Мойсиловичем.

Вулин поблагодарил за участие представителей российской армии за участие в недавно проведенном в Нише параде по случаю празднования Дня Победы.

Напомним, что ситуация вокруг Косово в последнее время обостряется.

Как сообщал «ПолитНавигатор», состоявшиеся на днях в Берлине переговоры по судьбе Косово не принесли результата – верхушка албанских сепаратистов отказалась от поиска компромиссного решения и потребовала привлечения к переговорам своих покровителей из США.

Приштина накануне выдвинула территориальные претензии на второй город Сербии – Ниш.

Во время визита в Москву министр обороны Сербии Александр Вулин заявил, что НАТО занимается вооружением албанских террористов.

Косово вопреки резолюции Совбеза ООН пытается легализовать свои вооруженные формирования в статусе армии. Подразделения сепаратистов впервые принимают участие в учениях НАТО.

Проект «Великая Албания» нужен США для того, чтобы иметь контроль над транспортными и энергетическими коридорами на Балканах, заявляют представители МИД Сербии.

В последние месяцы в Сербии активизировались уличные акции протеста местной оппозиции с требованием свержения президента Александра Вучича. По мнению наблюдателей, уличные акции подстрекаются Западом с целью давления на власти Сербии во время переговоров по судьбе Косово.

Одной из причин активизации антиправительственных протестов в Сербии является попытка США сорвать проект «Турецкий поток», заявлял российский телеведущий Максим Шевченко.

Эксперты полагают, что, в случае успеха Майдана в Белграде, под угрозой окажутся все российские проекты в Сербии.

В конце прошлого года властями Косово также введена фактическая блокада поставок товаров из Сербии в славянские анклавы. Действия Приштины являются геноцидом по отношению к сербскому населению, заявил депутат Госдумы РФ Павел Дорохин.

МИД РФ осудил действия властей в Приштине.

Если новый виток кризиса вокруг Косово будет развиваться в сторону силового сценария, албанские сепаратисты могут привлечь для провокаций против сербского населения боевиков запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Об этом в своем докладе предупреждали российские эксперты.

В Сербии ждут визита министра обороны РФ Сергея Шойгу. Ожидаются переговоры по Косово, а также о приобретении Белградом новых видов вооружений у Москвы. Часть такой техники уже была продемонстрирована на параде в честь Дня Победы.