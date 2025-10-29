Депутат Рады: Я говорила с военными – они все хотят домой. Но Европа и Зеленский не отпустят
Евроглобалисты и киевские власти спелись в едином интересе продолжать войну до последнего украинца, совершенно не заботясь мнением до смерти уставшего населения и военных.
Об этом на канале «Politeka» заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избравшаяся от партии «Слуга народа», но впоследствии исключенная из фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Помните, Зеленский ездил с «планами перемоги», думаю, это очередная история, где Европа будет показывать своё видение прекращения огня, которое по факту невозможно к реализации», – сказала Скороход.
Ведущий напомнил, что польский премьер Дональд Туск недавно сделал скандальное заявление о готовности Зеленского воевать ещё 2-3 года.
«А мы говорим о реальной ситуации на поле боя, ситуации с людьми, о нарушения прав человека, о бусификациях…
Проблемы накапливаются как снежный ком, и в какой-то момент оно может привести к взрыву внутри общества», – прокомментировала депутат.
Она раскритиковала и своих коллег, которые заявляют о готовности воевать в таком же темпе до 27-го года.
«Они, наверное, готовы в тёплых кабинетах с чашечкой кофе по утрам, при воде, при свете. Но если выехать в регионы – там другие настроения. Но у нас же тоже никто никого не спрашивает. Поэтому кто-то готов, а кто-то устал. И устали настолько, что – я очень много с военными говорю, они тоже хотят окончания войны. Они хотят домой, банально и просто», – рассказала Скороход.
