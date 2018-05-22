22.05.2018, Дебальцево, Анастасия Самойлова

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Дети, пострадавшие при взрыве автобуса в Дебальцево, – в тяжелом состоянии

В салоне взорвавшегося автобуса в Дебальцево нашли рюкзак с неизвестным содержимым.

Об этом журналистам сообщил и.о. главы администрации города Игорь Маринков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предположений по причине взрыва пока нет, – сказал Маринков. – В автобусе ещё остается рюкзак с неизвестным содержимым. Ждём саперов».

Градоначальник также рассказал, что автобус следовал по маршруту «Центральный рынок – посёлок «8 марта»». На момент взрыва в салоне находились около 15 пассажиров.

При взрыве пострадало двое детей.

«Двое раненых – это дети. Они экстренно доставлены в Енакиевскую городскую больницу №1. Их состояние тяжёлое», – заявили в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.