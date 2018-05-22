22.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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В Дебальцево взорвали рейсовый автобус – один погибший, двое раненых

В контролируемом ДНР городе Дебальцево прогремел взрыв в пассажирском автобусе,

Об этом сообщают СМИ со ссылкой на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслана Якубова.

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«По предварительной информации, взрывчатое вещество находилось внутри автобуса», – сказал он.

В результате взрыва дин человек погиб, двое получили ранения.

Инцидент произошел в 15:50 в рейсовом автобусе №1, который ехал по улице Курчатова. По предварительной информации, взрывчатка находилась внутри автобуса.

“ПолитНавигатор” будет следить за развитием ситуации и обязательно сообщит дополнительные подробности.