«Душат и выбивают дронщиков»: ВС РФ гасят хваленые килл-зоны ВСУ

ВС РФ применяют тактику, которая позволяет им преодолевать так называемые килл-зоны, контролируемые украинскими дронами.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора.

Гость эфира жалуется, что «противник душит наших операторов БПЛА и целенаправленно выбивает их». Когда активность дронов ВСУ падает, начинают действовать малые пехотные группы.

«Представлять российское командование как неких тупых кровавых монстров, которые других приёмов организации ведения боевых действий, кроме как мясные штурмы не знают, не совсем верно. Это расхолаживает, не позволяет реально оценить и проанализировать возможности и способности противника, врага. Это целая система. Сначала они выбивают наших дронщиков, начинают снижают на выбранном участке активность наших дронов», – сказал Машовец.

По его словам, после этого открывается окно возможности для пехоты для проникновения в глубину украинских боевых порядков и их хаотизации.

«Продвигаются в эти зоны, когда централизованное сопротивление ВСУ подавлено или отсутствует, остались отдельные окружённые, полуокружённые позиции, изолированные этими малыми пехотными группами, которые снабжаются дронами по воздуху. Вот тогда начинают продвигаться основные главные силы передовых подразделений.

Этого следовало ожидать и подумать, что противник найдёт способ преодолевать эти широко разрекламированные килл-зоны дронщиков наших», – резюмировал Машовец.