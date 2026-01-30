Безумие Трампа уничтожает репутацию Белого дома и рушит доллар

Тарифные войны Дональда Трампа не только подрывает мировое могущество доллара, но и вредят авторитету Белого дома.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил депутат Госдумы Олег Матвейчев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть очень много неадекватности даже в тех вещах, которые, казалось бы, у Трампа получаются. Речь идет, например, о его любимой дубинке, связанной с тарифами, введением этих пошлин бесконечных, которых якобы кто-то боится. За год они неоднократно объявлялись, потом снижались, опять объявлялись, и все это в отношении совершенно разных стран происходит.

И эффекты, которые на самом деле от этих вещей бывают – это нервозность рынков, волатильность на этих рынках, неспособность или невозможность стратегических планирований. И в конечном итоге это удары по могуществу доллара, которое, кстати, все время снижается по мировой долларовой системе.

То есть, если даже окружению Трампа на инсайдерской информации удается что-то зарабатывать каждый раз, то в конечном итоге проигрывает Америка. От повышения пошлин и тарифов есть очень маленькие выигрыши, за которые большей частью платят американские же налогоплательщики.

Но радикально не снизился ни американский долг, ни дефицит американского бюджета. Я вообще не вижу никаких поступков Трампа, которые бы хоть как-то, где-то, хоть в чем-то за последний год помогли Америке», – сказал Матвейчев.