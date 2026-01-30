Прозрение киевского политтехнолога: Союзники – сволочи. Ставка на Запад была фатальной ошибкой 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Европейские союзники Украины все нагляднее демонстрируют, что больше беспокоятся о своих шкурных интересах.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев.

«Стармер в Китае, Мерц обещает не принимать Украину в Евросоюз. Помните Булгакова знаменитое: «Союзники сволочи». На этом витке исторического развития в этом, наверное, придётся убедиться, ибо в геополитике, в большой политике – правят прежде всего экономический и политический эгоизм. Своя рубашка ближе к телу. Надеться на то, что Запад нам поможет, было изначально фатальной стратегической ошибкой», – указал укро-эксперт.

По его словам, когда сменилась политическая ситуация, начала меняться и концепция Запада по вопросу поддержки Украины.