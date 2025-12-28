Экс-министр обороны Украины: «Нам нужны гарантии – как Японии или Израилю!»
Киев поверит в чистоту намерений американцев только тогда, когда Вашингтон предоставит Украине фактически гарантии союзника вне НАТО.
Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в эфире польского «TVP», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я думаю, что если у нас будет прямое двустороннее соглашение с США, как у Японии, Израиля или Тайваня, то это будут абсолютно выполнимые условия. Тогда Украина поверит, что у нас есть серьезные гарантии безопасности.
Это будет не то, что было в Будапеште в 1994 году, когда Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала. Так что нам не нужны гипотетические меморандумы. Нам нужно настоящее соглашение с реальными партнерами, которые действительно помогут нам в случае нападения на Украину!», – причитал бандеровец.
Он добавил, что вопрос территорий не станет предметом переговоров.
«Я думаю, что мы не будем торговаться нашими территориями, нашими детьми, которые сейчас за пределами страны, нашей свободой, не будем торговаться нашими военнопленными. Для нас это очень важно», – вещал Резников.
