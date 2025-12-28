Киев поверит в чистоту намерений американцев только тогда, когда Вашингтон предоставит Украине фактически гарантии союзника вне НАТО.

Об этом заявил экс-министр обороны Украины Алексей Резников в эфире польского «TVP», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я думаю, что если у нас будет прямое двустороннее соглашение с США, как у Японии, Израиля или Тайваня, то это будут абсолютно выполнимые условия. Тогда Украина поверит, что у нас есть серьезные гарантии безопасности.

Это будет не то, что было в Будапеште в 1994 году, когда Украина отказалась от третьего в мире ядерного арсенала. Так что нам не нужны гипотетические меморандумы. Нам нужно настоящее соглашение с реальными партнерами, которые действительно помогут нам в случае нападения на Украину!», – причитал бандеровец.