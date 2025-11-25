«Элита ВСУ научилась профессионально отступать» – львовский русофоб пророчит воцарение на Украине «некрокульта выживших»

Тарас Стрельцов.  
25.11.2025 18:59
  (Мск) , Львов
Просмотров: 696
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Бандеровцам не видать «перемоги» и парада ВСУ на Красной площади, а значит, их послевоенным некрокультом будет культ выжившего, что порождает культуру адаптации и приспособленчества.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждая война порождает некрокульт, всякая война. Послевоенное советское вообще было некрофилийным. Эти поклонения могилам, вечные огни, «никто не забыт, ничто не забыто». И в этом некрокульте, в нашем случае, будет отсутствующим культ победителя. Потому что объективно победа в чистом виде с парадом на Красной площади и капитуляции – не будет никогда.

Соответственно, в нашем некрокульте войны, в этом смертельном апофеозе войны, в лампадково-кладбищенской эстетике не будет зашит культ победителя, как люди себе думают, в сравнении со Второй мировой, где страна, которая победила, до сих пор себя считает «победителем», – заметил Дроздов.

Он подчеркнул, что украинский некрокульт порождает культ не «переможца», а выжившего.

«То есть победитель вернулся с задания, вернулись не все, а тот, кто вернулся, кто выжил – победитель. То есть у нас культура выживания будет перевешивать, она не продуктивна. Потому что культура выживания предусматривает культуру адаптации, приспособления к горю, культуру привычки к трагедии.

И это совсем иное, чем культ победителя, культ наступающего, культ того, кто пошёл и добыл, ему зазвучали фанфары, он триумфально вернулся. У нас в принципе даже элитой армии являются силы, которые уже профессионально умеют отступать», – сокрушался русофоб.

