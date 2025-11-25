Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Бандеровцам не видать «перемоги» и парада ВСУ на Красной площади, а значит, их послевоенным некрокультом будет культ выжившего, что порождает культуру адаптации и приспособленчества.

Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Каждая война порождает некрокульт, всякая война. Послевоенное советское вообще было некрофилийным. Эти поклонения могилам, вечные огни, «никто не забыт, ничто не забыто». И в этом некрокульте, в нашем случае, будет отсутствующим культ победителя. Потому что объективно победа в чистом виде с парадом на Красной площади и капитуляции – не будет никогда. Соответственно, в нашем некрокульте войны, в этом смертельном апофеозе войны, в лампадково-кладбищенской эстетике не будет зашит культ победителя, как люди себе думают, в сравнении со Второй мировой, где страна, которая победила, до сих пор себя считает «победителем», – заметил Дроздов.

Он подчеркнул, что украинский некрокульт порождает культ не «переможца», а выжившего.