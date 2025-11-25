«Элита ВСУ научилась профессионально отступать» – львовский русофоб пророчит воцарение на Украине «некрокульта выживших»
Бандеровцам не видать «перемоги» и парада ВСУ на Красной площади, а значит, их послевоенным некрокультом будет культ выжившего, что порождает культуру адаптации и приспособленчества.
Об этом в своём видеоблоге заявил скандально известный львовский телеведущий-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Каждая война порождает некрокульт, всякая война. Послевоенное советское вообще было некрофилийным. Эти поклонения могилам, вечные огни, «никто не забыт, ничто не забыто». И в этом некрокульте, в нашем случае, будет отсутствующим культ победителя. Потому что объективно победа в чистом виде с парадом на Красной площади и капитуляции – не будет никогда.
Соответственно, в нашем некрокульте войны, в этом смертельном апофеозе войны, в лампадково-кладбищенской эстетике не будет зашит культ победителя, как люди себе думают, в сравнении со Второй мировой, где страна, которая победила, до сих пор себя считает «победителем», – заметил Дроздов.
Он подчеркнул, что украинский некрокульт порождает культ не «переможца», а выжившего.
«То есть победитель вернулся с задания, вернулись не все, а тот, кто вернулся, кто выжил – победитель. То есть у нас культура выживания будет перевешивать, она не продуктивна. Потому что культура выживания предусматривает культуру адаптации, приспособления к горю, культуру привычки к трагедии.
И это совсем иное, чем культ победителя, культ наступающего, культ того, кто пошёл и добыл, ему зазвучали фанфары, он триумфально вернулся. У нас в принципе даже элитой армии являются силы, которые уже профессионально умеют отступать», – сокрушался русофоб.
