«Это будет страшно»: после войны евро-союзники разбегутся от разрушенной Украины – полковник СБУ
Сразу после прекращения войны европейские страны заявят, что ничем не обязаны Украине – и откажутся даром помогать её восстановлению.
Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы думаем, что после окончания войны наши стратегические партнёры так же будут нам оказывать помощь – хочу всех разочаровать. Не будет ничего. Все разбегутся.
И мы с ужасом увидим, как Германия, Франция и Британия после окончания войны побегут семимильными шагами. Об этом говорит военная история: большинство союзников после войны становятся противниками. Итоги Второй мировой на глазах», – сказал Стариков.
«Поэтому надеяться на хорошего дядю – заграница нам не поможет… Только на себя!
Почему-то решили, что мы защищаем Европу. Но сейчас война закончится, и они скажут: «А мы вас не просили защищать нас», вот увидите. Это будет страшно», – добавил он.
