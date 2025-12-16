«Это будет страшно»: после войны евро-союзники разбегутся от разрушенной Украины – полковник СБУ

Сразу после прекращения войны европейские страны заявят, что ничем не обязаны Украине – и откажутся даром помогать её восстановлению.

Об этом в интервью пропагандисту Василию Голованову заявил военный эксперт, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы думаем, что после окончания войны наши стратегические партнёры так же будут нам оказывать помощь – хочу всех разочаровать. Не будет ничего. Все разбегутся.

И мы с ужасом увидим, как Германия, Франция и Британия после окончания войны побегут семимильными шагами. Об этом говорит военная история: большинство союзников после войны становятся противниками. Итоги Второй мировой на глазах», – сказал Стариков.

«Поэтому надеяться на хорошего дядю – заграница нам не поможет… Только на себя!

Почему-то решили, что мы защищаем Европу. Но сейчас война закончится, и они скажут: «А мы вас не просили защищать нас», вот увидите. Это будет страшно», – добавил он.

