«Это плевок нам в лицо!»: В Киеве возмущены перспективой мёрзнуть зимой

Вадим Москаленко.  
07.11.2025 10:28
  (Мск) , Киев
Просмотров: 799
 
Дзен, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Украинские чиновники провалили строительство защиты для объектов энергетики, а теперь раздают советы населению, как кутаться в свитера и одеяла, чтобы пережить зиму в холодных квартирах.

Это вызвало возмущение в эфире с участием экс-депутата Верховной рады, доктора экономических наук Алексея Плотникова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские чиновники провалили строительство защиты для объектов энергетики, а теперь раздают советы населению, как...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Некоторые руководители энергокомпаний считают, что задача отопительного сезона будет решена тем, что мы наденем свитерки, носки. Что это за отношение к людям? Это плевок в общество, в лицо плевок», – возмущался ведущий Виталий Дикий.

Плотников согласился.

«Тот деятель, который советовал снизить температуру до 18 или до 16, одеть свитерки… Он должен выполнять свои обязанности – обеспечивать страну теплом. Так же, как и те, кто обеспечивают страну электроэнергией.

Да, есть проблема войны, что могут разбить и ТЭС, и ГЭС, и всё остальное. Но, по крайней мере, даже в этих условиях должны быть запасные варианты, чтобы производилось тепло, невзирая на разрушения, – вместо советов, как одеваться, под какое одеяло забираться», – сокрушался профессор.

«Вчера кто-то распечатал, какие дома промёрзнут насквозь, в зависимости от типа построек. Это да. Но что делает страна для того, чтобы не разбили нам обеспечение теплом? Какие альтернативы и варианты? А не то, что просто сказали, что панелька промёрзнет быстрее, а дом из белого кирпича медленнее», – сетовал Плотников.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить