«Это плевок нам в лицо!»: В Киеве возмущены перспективой мёрзнуть зимой

Украинские чиновники провалили строительство защиты для объектов энергетики, а теперь раздают советы населению, как кутаться в свитера и одеяла, чтобы пережить зиму в холодных квартирах.

Это вызвало возмущение в эфире с участием экс-депутата Верховной рады, доктора экономических наук Алексея Плотникова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Некоторые руководители энергокомпаний считают, что задача отопительного сезона будет решена тем, что мы наденем свитерки, носки. Что это за отношение к людям? Это плевок в общество, в лицо плевок», – возмущался ведущий Виталий Дикий.

Плотников согласился.

«Тот деятель, который советовал снизить температуру до 18 или до 16, одеть свитерки… Он должен выполнять свои обязанности – обеспечивать страну теплом. Так же, как и те, кто обеспечивают страну электроэнергией. Да, есть проблема войны, что могут разбить и ТЭС, и ГЭС, и всё остальное. Но, по крайней мере, даже в этих условиях должны быть запасные варианты, чтобы производилось тепло, невзирая на разрушения, – вместо советов, как одеваться, под какое одеяло забираться», – сокрушался профессор.