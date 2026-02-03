Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Энергетическое перемирие действительно оказалось недолгим вопреки опасениям общественности по поводу очередного «жеста доброй воли».

Сегодня ночью Россия нанесла один из самых масштабных за историю СВО (по оценкам украинских мониторинговых каналов задействовано более 70 ракет и 450 дронов) ударов по ТЭЦ и подстанциям в Киеве и области. Поражены также цели бандеровского режима в Харькове, Черкассах и Днепропетровске.

Как и прежде, сначала заходили беспилотники, разряжая ПВО, а затем запускались ракеты. Удары наносились всю ночь – отбой тревоги в Киеве был объявлен лишь после 8 утра.

Украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что без тепла остались «сотни тысяч семей», обвинив Россию в нанесении удара «в самые суровые зимние морозы, когда температура на улице минус 25».

Кстати, сегодня Киев должен посетить генсек НАТО Марк Рютте. Он должен выступить в Верховной раде. Жителей города заранее предупредили о проблемах с навигацией – для охраны вип-гостя все будет глушиться мощным РЭБ.

«Перед спонсорами бандеровского режима уже сейчас остро стоит вопрос: потянут ли они и войну с Россией и восстановление систем жизнеобеспечения на Украине одновременно. Ответ известен: нет. Европа ведь думала, что уже нашла деньги для Украины на два года войны, а теперь тех денег, с учётом восстановления нормальной жизни в городах Украины, не хватит и на год», – замечает политолог Александр Скубченко.

Подельник Зеленского депутат Верховной рады Максим Бужанский скулит:

«Рютте, судя по всему, ехал в поезде в Киев всю ночь, и, по крайней мере, часть этой ночи, в зоне ракетных и дроновых ударов. Мог в полной мере насладиться беспомощностью и беззащитностью, и своей, и организации, которую возглавляет».

Бужанский уверен, что ждать новых систем ПВО от НАТО не стоит.