Президент FIFA подбросил дрожжи в бандеровский сортир: В зраде обвиняют даже Шевченко
На Украине паникуют: президент ФИФА Джанни Инфантино предлагает отменить запрет на участие российских футболистов в международных турнирах.
Об этом Инфантино заявил в интервью Sky News, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы обязательно должны рассмотреть вопрос об отмене этого запрета. Этот запрет ничего не дал, а лишь породил еще больше разочарования и ненависти», – сказал глава ФИФА.
По его словам, первым шагом стало бы допуск на международные турниры молодежных команд из России.
«Возможность для девочек и мальчиков из России играть в футбол в других частях Европы была бы полезной», – считает Инфантино.
Украинская ассоциация футбола (УАФ) тут же разродилась гневным заявлением.
«Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований», – заявили в УАФ.
Министр спорта Украины тоже негодует.
«Слова Джанни Инфантино звучат безответственно – если не сказать инфантильно. Они отрывают футбол от реальности, в которой гибнут дети», – заявил Бедный Sky News.
В украинских соцсетях требуют признать ФИФА и УЕФА преступными организациями.
«ФИФА всегда была гнилой организацией. Ее нынешний глава возглавил ее на фоне крупного коррупционного скандала с прошлым главой «конторы». Чтобы заниматься коррупцией и желать допустить болотных мразот к соревнованиям. А Беларусь они и не исключали из соревнований. Так же, как и УЕФА, главным спонсором которой долгие годы был «Газпром». ФИФА и УЕФА – это мафия. Распространяйте этот текст с хештегами #FIFAmafia #UEFAmafia», – призвал русофобстсвующий волонтер ВСУ Богдан Мирошников.
Еще один русофоб, украинский спортивный журналист Игорь Бурбас возмущен отсутствием реакции на предложение Инфантино со стороны главы УАФ известного в прошлом футболиста Андрея Шевченко.
«А Шевченко молчит. И от него реакции не дождетесь. Его молчание купили. Купили должностью. Андрей Николаевич возглавляет комитет ФИФА по будущему футболу. И это будущее Шевченко, вероятно, тоже не видит без русских. Стыд. И позор.
Во время своих встреч с Инфантино при желании Шевченко мог бы донести, какой геноцид россияне продолжают поступать в Украине. Возможно, не такой тогда была бы риторика президента ФИФА, который далек от наших реалий. Однако, к сожалению, Шевченко и самому совершенно безразлично. Украина – не страна его интересов. Это нужно понять», – написал Бурбас в своем тг-канале.
